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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiltere'de elektrik faturasını ödeyemeyenlere destek

İngiltere'de elektrik faturasını ödeyemeyenlere destek

Avrupa'da enerji krizinin sosyal boyutu da yönetimlerin gündeminde ön sıralara yükseliyor. İngiltere'de enerji sektörünün düzenleyici kuruluşu faturalarını ödeyemeyen kullanıcılar için acil kredi fonu oluşturuyor.

32 Dakika Önce
2021-10-07 22:52:16
İngiltere'de elektrik faturasını ödeyemeyenlere destek

Yükselen elektrik faturaları için önlem alan ülkeler arasına İngiltere de katılıyor.

İngiltere'de enerji sektörünün düzenleyici kurumu Ofgem, toptan fiyatların rekor seviyelere yükselmesinin ardından elektrik faturalarını ödeyemeyen kullanıcılar için bir acil kredi fonu oluşturuyor. Kurumun CEO'su Jonathan Bearley, bu fon için kaynağın kurumun dağıtım şirketleri ve piyasa işlemcilerine farklı ihlaller dolayısıyla kestiği cezalardan sağlanacağını belirtti.

Avrupa ülkeleri de önlemler alıyor

Enerji maliyetlerinin artması Avrupa ülkelerinde farklı önlemlerin devreye alınmasına neden olmuştu. İtalya Başbakanı Mario Draghi elektrik ve doğalgaz faturalarını düşük tutmak için 3 milyar euroluk bir paket açıklamıştı.

Buna göre yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek için faturalara eklenen ek ödemeler kaldırılacak. Ayrıca düşük gelirli ailelere doğrudan fatura ödemelerinde kullanılmak üzere doğrudan nakit desteği sağlanacak.

Fransa ise enerji fiyatlarındaki artışı tüketicilere yansıtmamak için doğalgaz ve elektrik fiyatlarını dondurma kararı almıştı. Fransa Başbakanı Jean Castex doğalgaz fiyatlarının yıl sonuna kadar yüzde 30 daha artmasını beklediğini fakat tüketicilerin bunu faturalarında görmeyeceğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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