DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiliz ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü

İngiliz ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü

İngiliz ekonomisi bu yılın ağustos ayında yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

1 Gün Önce
2021-10-13 15:35:23
İngiliz ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ağustos ayına ilişkin öncü büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi, 19 Temmuz'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılmasının etkisiyle, ağustosta yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

Ekonomistlerin beklentisi ise ülkede ağustosta büyümenin yüzde 0,5 olması yönündeydi.

Açıklamada, ülkede ağustosta eğlence, kültür sanat ve rekreasyon alanlarında yüzde 9'luk bir büyüme kaydedildiği bildirildi. Ağustos ayında hizmet sektörünün yüzde 0,3, imalat sektörünün yüzde 0,5 genişlediği belirtilen açıklamada, inşaat sektörünün ise yüzde 0,2 daraldığı bildirildi.

ONS açıklamasında, İngiliz ekonomisinin ağustos sonu itibarıyla salgın öncesine kıyasla yüzde 0,8 daha küçük olduğu bilgisine yer verilirken, temmuz ayına ilişkin ekonomik büyüme verisinin ise yüzde 0,1'den yüzde eksi 0,1'e revize edildiği duyuruldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS İstatistik Direktörü Darren Morgan, salgın kısıtlamalarının kaldırılmış olması nedeniyle halkın restoran ve eğlence mekanlarını tercih ederek ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş