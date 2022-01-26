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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / IMF’den ‘Fed' uyarısı: Asya'nın toparlanmasını yavaşlatır

IMF’den ‘Fed' uyarısı: Asya'nın toparlanmasını yavaşlatır

IMF Asya Pasifik Direktörü Fed'in sıkılaşmaya gitmesinin Asya'nın toparlanmasını sekteye uğratacağını söyledi

2 Saat Önce
2022-01-26 16:53:34
IMF’den ‘Fed' uyarısı: Asya'nın toparlanmasını yavaşlatır

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sert bir faiz artırımı ve sıkılaşmaya gitmesi Asya'nın toparlanmasını sekteye uğratacak.

IMF Asya Pasifik Direktörü Changyong Rhee, cari fazlanın ve rezervlerin Asya'da şu anda Taper Tantrum olarak adlandırılan 2013'teki süreçten çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Chongyang bölge için yüksek borç yükü problemine karşı uyarıda bulundu.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Direktör, "Küresel finansal krizin ardından borç oldukça önemli ölçüde yükseldi. 2007 civarında, Asya küresel borçluluğun yüzde 27'sini oluşturuyordu. Şu an 2021'de Asya küresel borcun yüzde 40'ına sahip değerlendirmesinde bulundu.

2013'te ne olmuştu?

2008 finansal kriziyle bilançosu yaklaşık dört kat büyüyen Fed varlık alımlarının hızında yavaşlamaya gitmeye başlamıştı.

Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke'nin buna yönelik açıklaması ile birlikte, uzun vadeli ABD tahvil faizleri hızlı bir yükseliş gösterirken, dolar diğer para birimleri ve özellikle gelişen ülke paraları karşısında güçlenmişti.

2013 yılının yaz dönemindeki bu sert hareketlere, varlık alımlarının azaltılmasının yarattığı öfke anlamına gelen "taper tantrum" dendi.

BloombergHT .

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