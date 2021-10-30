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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İkinci Tosuncuk vakası: Üyeler parasının peşine düştü

İkinci Tosuncuk vakası: Üyeler parasının peşine düştü

Dev e-ticaret sitelerine müşteri sağlayarak para kazandırdığı iddia edilen Cloud Shopping sistemine ulaşılamıyor. Para yatırarak sisteme üye olanlar, siteye giremeyince seslerini sosyal medyadan ve mesajlaşma uygulamalarına katılarak duyurmaya çalışıyor.

3 Saat Önce
2021-10-30 08:48:57
İkinci Tosuncuk vakası: Üyeler parasının peşine düştü

Dünya çapında milyarca dolar sermayeli e-ticaret sitelerine yardım ederek kısa yoldan para kazandırdığı iddia edilen Cloud Shopping sisteminde ikinci "Tosuncuk" vakası yaşanıyor. Sisteme para yatırarak üye olan binlerce kullanıcı, hesaplarındaki paralarını çekemediğini öne sürüyor.

SİTESİNE ULAŞILAMIYOR

Cloud Shopping'in sitesine ulaşamayan üyeler büyük panik yaşadı. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan kullanıcılar birçok şikayette bulundu. Yetkililerden yardım isteyen sistemin üyeleri çözüm bulunmasını istiyor.

ÜYELER PEŞ PEŞE ŞİKAYETTE BULUNDU

Bazı şikayet sitelerine ise konuyla ilgili bir çok şikayet geldi. Bir kullanıcı, "Para çekim talebi verdim, her defasında hata verdi. Müşteri hizmetlerine yazıyorum cevap yok. İvedilikle paramın gönderilmesini talep ediyorum. Aksi takdirde gerekli mercilere şikayet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı da , "Cloud Shopping denen siteye bir miktar para attım. Şimdi paramı çekmek istiyorum, çeşitli bahanelerle işlemi iptal ediyorlar. Soğuk cüzdandan USDT göndermek bu kadar zor olmasa gerek ama tabii niyet başka. Bir muhatap da yok sanırım yanıltıldık. Para yatırırken sorun yok ama çekerken sorun var yaptıkları bu." dedi.

"HESAP BİLE KAPATILAMIYOR"

Hesabının ekran görüntüsünü paylaşan bir kullanıcı, "Para çekim talebi verdik. İki kere 3 gün bekletip iptal ettiler. Destek yok, bir şey yok sadece hata yazıyor. Hesap bile kapatılmıyor. Kötü bir sistem, hesabın kapatılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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