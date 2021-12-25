Huawei ilk elektrikli otomobilini tanıttı

Elektrikli otomobil rekabetine giren teknoloji şirketleri arasına Huawei de katıldı. Huawei ilk otomobil modelini tanıttı.

Çin markası Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak Aito M5 modelinde teslimatların Şubat 2022'de başlaması planlanıyor. Otomobilin fiyatları 39 bin dolardan başlıyor.

Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli şirket, ilk elektrikli otomobil modelini tanıttı.

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, şirketin kış dönemi ürün lansmanında yaptığı açıklamada Aito M5 aracının Huawei'nin Harmony OS işletim sistemini kullanacak ilk araç olacağını ve aracın hem elektrik hem de fosil yakıtla çalışacağını kaydetti.

Fiyatlar belirlendi

Araç teslimatlarının 20 Şubat'tan itibaren yapılmasını beklediklerini belirten Yu, Aito M5'in fiyatlarının 250 bin yuandan (39 bin 63 dolar) başladığını belirtti. Bu rakam, fiyatları 280 bin 752 Yuan'dan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.

Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu iddia etti. Ne var ki Tesla araçlarının aksine Aito M5'e sadece elektrik güç vermiyor. Araç, bataryanın bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.

Aracın tanıtılan birçok özelliğinden bir tanesi de çift katmanlı ses geçirmez camları. Yu camlardan bahsederken, “Özelliğin birinci kalite olup olmadığını sesten anlayacaksınız. Sunacağımız deneyim kütüphane sessizliği seviyesinde olacak” ifadelerini kullandı.

Huawei'nin işletim sistemini kullanan ilk araç

M5 modeliyle ilk aracını çıkaran Aito markası, daha önce araçlarında Huawei parçaları kullanan fakat tasarım konusunda ilk defa ortaklık yapılan Seres isimli araç üreticisine ait.

SF Motors olarak da bilinen Seres şirketinin merkezi ABD'de Silikon Vadisi'nde fakat şirket aslen Chongqing merkezli Sokon isim araç üreticisine ait. Seres internet sitesinde şirketin “dünyanın en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin'de üretim ve satış yapabilmek için bağımsız olacak şekilde konumlandırıldığını” belirtiyor.

Yeni Seres aracına yapılan HarmonyOS işletim sistemi entegrasyonu Çin için büyük öneme sahip zira birçok araç start-up şirketi arabaların tüketicilerin hayatında akıllı telefonlara benzer bir rol oynayacağı fikrini pazarlamaya çalışıyorlar. Elektrikli araçlar araç ayarlarını düzenlemek ve müzik dinlemek veya film izlemek amacıyla dokunmatik ekranlara sahip.

Huawei'nin akıllı saatlerinden biri, Aito M5 aracı için araba anahtarı olarak da kullanılabiliyor.

Huawei, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek ABD firmalarının, Çinli firmalara satışını kısıtlaması sonrası 2019 yılında HarmonyOS ismiyle kendi işletim sistemini geliştirmişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.