'Horoz ülkesi' Fransa’yı tavuk kıtlığı vurdu!

Fransa'da enerji krizi kaynaklı yüksek maliyet ve kuş gribinin yerli tavuk fiyatlarını uçurması nedeniyle tavuk eti ithalatında patlama yaşandığı belirtildi.

Ülkedeki ana akım medyadan biri olan TF1 Info'nun haberine göre, Fransızların çokça tükettiği tavuk etine yönelik talebi, yerli üreticiler kuş gribi ve yüksek maliyet nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve tahıl fiyatlarının yükselmesi yerli tavukçulukta maliyetleri yüzde 30 artırınca bu durum fiyatlara en az yüzde 14 olarak yansıdı.

Üreticiler ayrıca gaz fiyatlarının artması nedeniyle çiftliklerdeki civcivleri ısıtmakta zorlanıyor.

Tedarikçiler ise daha uygun fiyata mal olması nedeniyle tavuk etinin neredeyse yarısını yurt dışından ithal etmeye başladı.

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin gümrük kotasını 1 yıllığına kaldırması nedeniyle Ukrayna tavuğunun Fransız pazarlarını doldurması öngörülüyor.

Fransa'da 2021'de iç pazarda ithal tavuğun payı yüzde 25 iken bu yıl yüzde 50'ye çıktığı kaydediliyor.

Fransa'nın horoz sembolü

"Tavuk yetiştiriciliği" derken akıllara Fransa'nın sembolü horoz da geliyor... Horoz, Fransız halkının özünü oluşturan ve çok eskilere dayanan Galyalılar'ın bir simgesiydi. Dilbilimciler, antik Galya şehrinden gelen yavru horoz anlamındaki kelimenin evrilmesiyle oluştuğuna inanıyor. Fransızların düşmanları genellikle bu simgeyi halkı kızdırmak için kullanıyordu. Fransa'nın inatçı ruhunu temsil eden horoz, kısa süre içinde halk tarafından benimsendi ve ülkenin sembollerinden biri haline geldi.

İlginç hikayesine rağmen horoz, inanç ve ışık anlamına gelen büyük bir sembolik değer oldu. Horozun her sabahki ötüşü, karanlığın üzerine doğan güneş veya kötülüğün üzerine doğan iyilik anlamına geliyordu. .