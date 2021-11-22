DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Uğur Şahin yeni araştırma sonucunu açıkladı
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
Dilipak: Merkez Bankası’nın adı mı değişecek, yeni bir merkez bankası mı kurulacak?
'Kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar lira tasarruf sağladık'
2021 SGK borç yapılandırma 1. taksit ödeme son gün ne zaman? Borç yapılandırma ilk taksit son ödeme ne zaman?
AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF ara sınav takvimi ve sınav giriş belgesinde
Elon Musk gizli planını ağzından kaçırdı: Felaket senaryosu...
Petrol fiyatları, son 7 haftanın en düşük seviyesinde
Einstein'ın el yazması açık artırmaya çıkıyor
Ayşegül Aydın kimdir? Ayşegül Aydın'ı kim, neden öldürüldü?
BBP lideri Destici: İdam geri gelmelidir, batı ne diyor ona bakacak değiliz
Avrupa, Mesut Özil'i konuşuyor
24 Kasım'da okul var mı? 24 Kasım Öğretmenler Gününde ders var mı? Ana okulu, ana sınıfı ve kreşlerde okul kapalı mı?
Tüketici güven endeksi tarihin en düşük seviyesinde
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Hollanda'da halk sokağa döküldü: ''Asgari ücretle ev bulamıyoruz''

Hollanda'da halk sokağa döküldü: ''Asgari ücretle ev bulamıyoruz''

Hollanda'da yüzlerce gösterici, kiralarda yaşanan artış nedeniyle protesto düzenledi.

4 Saat Önce
2021-11-22 07:25:10
Hollanda'da halk sokağa döküldü: ''Asgari ücretle ev bulamıyoruz''

Hollanda'nın Utrecht kentinde Jaarbeurs Meydanı'nda düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat çekildi.

Konut krizini çözmek için harekete geçilmesini sağlamak için topluca hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, herkes için daha uygun fiyatlı konut ve konut güvenliği için hükümetin müdahale etmesi ve önlem alması talep edildi.

Daha sonra yürüyüş yapan göstericiler, "Yaşamak bir haktır" ve "Bekleme listesinde yaşayamazsın" pankartı ile "Yaşamak istiyoruz", "İnsanlık pazarın üstündedir", "Rutte 10 yıldır iktidarda, evsizlerin sayısı iki katına çıktı" ve "Evler insanlar içindir, kar yapmak için değil" yazılı dövizleri taşıdı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, "Mücadele et yaşamak bir haktır", "Asgari ücretle ev bulamıyoruz" ve "Konut pazarı karıştığı için biz ayağa kalktık" sloganları atıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş