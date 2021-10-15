DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti
Kavcıoğlu'ndan 'spekülasyon' uyarısı
Toplatılan ilaçlar listesi | Hangi ilaçlar toplatılacak?
Aliyev: Ermenistan işgalindeki topraklar, İran’dan Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinde kullanılıyordu
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!
Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayali Sivas'ta gerçekleşti
Apple, Kur’an-ı Kerim uygulamasını App Store’dan kaldırdı, tepkiler çığ gibi…
Erdoğan: CHP zihniyeti imam hatipleri hep bir tehdit olarak görmüştür
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi
2022 polis maaşı | 2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak?
'Kurşunlar yağmur gibiydi, istediğin kadar kurşun sıkıldı'
ANALİZ: Türkiye'nin Doğu Avrupa'da etkisi güçleniyor
Avrupa'da otomobil satışlarında sert düşüş

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!

Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!

Hollanda hükümeti, enerjideki vergide indirime gidecek ve yüksek faturaların bir kısmını karşılayacak.

43 Dakika Önce
2021-10-15 17:08:36
Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!

Hollanda hükümeti, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle birlikte fiyatlarda yaşanan yüksek artışa karşı tüketici lehine çözümler arıyor.

De Telegraaf gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet, hanelere gelen yüksek faturaların ortalama 400 euro'ya kadar telafi etmeyi planlıyor.

Haberde, hükümetin Hollanda'daki yaklaşık 8 milyon hane için vergileri düşürmek üzere 3 milyar euro'nun üzerinde kaynak ayırmasının beklendiği belirtildi.

Diğer yandan haberde, ev dekorasyonu mağazalarında harcanabilecek kuponlarla ev yalıtımı için 150 milyon euro sübvansiyon ayrılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Geçen hafta Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, hükümetin tüketicileri enerji fiyatlarındaki ani artıştan korumak için 'gerekli önlemleri' alacağını açıklamıştı.

Hollanda, onlarca yıldır ülkenin kuzeyindeki devasa Groningen sahasından çıkardığı doğalgazla geçiniyordu.

Ancak bölgedeki sismik riskleri sınırlamak amacıyla önümüzdeki yıl bu sahadaki doğalgaz çıkarma faaliyeti de sonlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş