Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!

Hollanda hükümeti, enerjideki vergide indirime gidecek ve yüksek faturaların bir kısmını karşılayacak.

Hollanda hükümeti, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji kriziyle birlikte fiyatlarda yaşanan yüksek artışa karşı tüketici lehine çözümler arıyor.

De Telegraaf gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet, hanelere gelen yüksek faturaların ortalama 400 euro'ya kadar telafi etmeyi planlıyor.

Haberde, hükümetin Hollanda'daki yaklaşık 8 milyon hane için vergileri düşürmek üzere 3 milyar euro'nun üzerinde kaynak ayırmasının beklendiği belirtildi.

Diğer yandan haberde, ev dekorasyonu mağazalarında harcanabilecek kuponlarla ev yalıtımı için 150 milyon euro sübvansiyon ayrılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Geçen hafta Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, hükümetin tüketicileri enerji fiyatlarındaki ani artıştan korumak için 'gerekli önlemleri' alacağını açıklamıştı.

Hollanda, onlarca yıldır ülkenin kuzeyindeki devasa Groningen sahasından çıkardığı doğalgazla geçiniyordu.

Ancak bölgedeki sismik riskleri sınırlamak amacıyla önümüzdeki yıl bu sahadaki doğalgaz çıkarma faaliyeti de sonlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.