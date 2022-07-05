Hollanda’da çiftçi protestoları marketleri vurdu

Hollanda’da çiftçilerin market dağıtım merkezlerine yaptığı protestolar, marketlerde rafların boşalmasına sebep oluyor. Özellikle süt ürünleri ve meyve-sebze reyonlarında gözle görülür boşluklar oluşmaya başladı.

Çiftçiler dünden bu yana, ülkenin çeşitli bölgelerinde Jumbo, Aldi ve Lidl gibi şirketlerin dağıtım merkezleri önünde protesto gösterisi düzenliyor. Dağıtım merkezlerinin giriş ve çıkışı kapatılarak dağıtım engelliyor.

Şemsiye organizasyon CBL, polisin protesto bölgelerine müdahale etmesini ve yolları açmasını istiyor. Ancak polis, dağıtım merkezleri ve belediye başkanı ile görüştükten sonra müdahale edileceğini belirtiyor.

Şu ana dek sadece Nijkerk'de acil durum kararı alındı. Sneek'de belediyenin uyarıları sonrasında çevik kuvvet, göstericilerin dağıtım merkezleri girişlerinde yaptığı engellemelere müdahale etti.

CBL'ye göre, çiftçi protestoları ilerleyen günlerde çok büyük finansal kayıplara da yol açacak. Organizasyon, protestoların sadece marketlere değil, sağlık kuruluşları ve hastanelere olan dağıtımda da probleme yol açacağını belirtti. Araştırma ajansı Roamler ise, şu anda marketlerde yaşanan boşlukların ulusal anlamda bir problem olmadığını, ancak zaten kısıtlı stoğu bulunan bölgelerde problemlerin yaşanabileceğini belirtti.

Dünkü protestolarda polis, genellikle otoyollara traktörleri ile çıkan protestoculara olmak üzere 200 kişiye ceza yazdı. Bunun yanısıra, birçok kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Hollanda Medya .