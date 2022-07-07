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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Hırvatistan Maliye Bakanı istifa etti

Hırvatistan Maliye Bakanı istifa etti

Hırvatistan'da 6 buçuk yıl Maliye Bakanı olarak görev yapan Zdravko Maric kişisel nedenlerden ötürü istifa etti.

14 Saat Önce
2022-07-07 00:00:57
Hırvatistan Maliye Bakanı istifa etti

Hırvatistan Maliye Bakanı Zdravko Maric'in istifasını kabul eden Başbakan Andrej Plenkovic, başarılı bir iş birliği yaptıklarını ifade etti:

"Siyasi ve ekonomik istikrarı beraber sağladık. Kriz dönemlerinde beraber mücadele ettik. Maric'e sonsuz desteği için teşekkür ederim."

Plenkovic, akademisyen Marko Primorac'ın görevi devraldığını bildirdi. AA .

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