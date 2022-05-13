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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Hırvatistan avroya geçiyor

Hırvatistan avroya geçiyor

Hırvatistan’da 2023’te avroya geçişin önünü açan yasa onaylandı.

9 Saat Önce
2022-05-13 17:01:09
Hırvatistan avroya geçiyor

2013'ten beri Avrupa Birliği ülkesi olan Hırvatistan'da 1 Ocak 2023'te resmen avroya geçileceği açıklandı.

Hırvatistan Parlamentosunun, avronun ülkede resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oy çokluğuyla kabul ettiği oturumda, 117 milletvekili yasayı onayladı, 13 milletvekili aleyhte ve bir milletvekili çekimser oy kullandı.

Sağcı partiler, avroya geçişin ülkede fakirliği ve halk üzerindeki baskıyı artıracağı için yasaya karşı olduklarını açıklamıştı.

Kağıt para olarak ilk 1999'da tedavüle giren ortak para birimi avro, halen 19 AB üyesi ülkede kullanılıyor. Hırvartistan'ın 2023 başında Avro Bölgesi'ne dahil olmasıyla AB üyelerinden sadece Danimarka, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç kendi para birimlerini kullanan ülkeler olarak kalacak. AA .

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