Hintlilerin neredeyse yarısı kripto para birimlerine sıfır güven duyuyor

Hindistan’da yapılan yakın tarihli bir ankete göre, ankete katılanların %49'u kripto para birimlerine sıfır güven duyuyor. Öte yandan Hintlilerin ezici çoğunluğu (%76) kripto para reklamcılığının yasaklanmasından yana.

Hindistan yerel medya kuruluşu Business Today'in bildirdiğine göre, dijital topluluk tabanlı platform LocalCircles tarafından 9.174 Hintliyle yapılan yakın tarihli bir ankete göre, ankete katılanların %49'u kripto para birimlerine sıfır güven duyuyor.

Karşılaştırma için, sadece %1'inin yeni varlık sınıfına yüksek güveni var, bu da ateşli kripto savunucularının ülkede son derece ince bir azınlık olduğunu gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 87'sinin ailesinde kripto para birimine yatırım yapmış kimse yok.

Hintlilerin ezici çoğunluğu (%76) kripto para reklamcılığının yasaklanmasından yana.

U.Today tarafından bildirildiği üzere, hükümet şimdi büyük getiriler vaat eden ve cıvalı varlık sınıfıyla bağlantılı riskleri vurgulamayan yanıltıcı reklamlara yasak getirmeyi düşünüyor.

Hindistan ayrıca kış parlamento oturumu sırasında neredeyse tüm özel kripto para birimlerini yasaklama yolunda ilerliyor; ancak en son raporlar hükümetin kriptoyu yasaklamak yerine kripto kurallarını sıkılaştırarak düzenlemeye daha ince bir yaklaşım alabileceğini gösteriyor.

Kaynak: deep--resonance-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.