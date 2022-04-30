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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Hindistan, Çin şirketi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

Hindistan, Çin şirketi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ya ait 725 milyon dolara el koydu.

29 Dakika Önce
2022-04-30 21:28:12
Hindistan, Çin şirketi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el konulduğunu bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, el koyma kararı şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı belirtildi.

Yerel basına açıklama yapan şirket ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020'de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı. AA

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