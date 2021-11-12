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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Hepimizin başına gelebilir: Bir kripto para yatırımcısının 126 bin doları bir gecede ortadan kayboldu

Hepimizin başına gelebilir: Bir kripto para yatırımcısının 126 bin doları bir gecede ortadan kayboldu

Bir r10.net kullanıcısı, yaptığı paylaşımda Metamask cüzdanına gönderdiği 126 bin doların kısa bir sürede ortadan kaybolduğunu aktardı. Kullanıcı, olayın neden gerçekleştiğine dair kendi teorisini paylaşırken olayla ilgili farklı teoriler de ortaya atıldı.

2 Saat Önce
2021-11-12 16:51:57
Hepimizin başına gelebilir: Bir kripto para yatırımcısının 126 bin doları bir gecede ortadan kayboldu

Kripto paraların özellikle son iki yıl içinde yaşadığı yükselişle birlikte popülerlikleri de arttı. Elbette bu popülerlik, beraberinde çeşitli dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerini getirdi. Bugüne kadar da kripto paralardan yapılan tarihi dolandırıcılıkları ve kullanıcıların paralarının çalınmasını defalarca gördük. Bugün, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

r10.net'te paylaşım yapan ‘hizlimakale' isimli bir kullanıcı, kripto para cüzdanı uygulaması Metamask üzerinde yaşadığı bir hırsızlık olayını anlattı. Kullanıcı, Binance hesabından yaklaşık bir yıldır kullandığı Metamask'a 126 bin dolar gönderdiğini ve paranın sorunsuz bir şekilde ulaştığını belirtti. Fakat para, kendisi uyuduktan sonra artık hesabında yoktu.

Hesaptaki paralarla ufak ufak işlemler yapıldı:

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Tüm parasının kaybolduğunu gören kullanıcı, Bscscan'e girerek cüzdanından yapılan transferleri kontrol etti. Kullanıcı, dolandırıcının hesap üzerinde değeri 60 ila 200 dolar arasında olan birçok işlem gerçekleştirdiğini gördü. Bu işlemler hakkındaysa Metamask üzerinden kendisine hiçbir bildirim gelmiyordu. Kullanıcı, yalnızca Pancakeswap ile kullandığı Metamask hesabının hacklendiğini öne sürdü.

Peki bu olay neden gerçekleşmiş olabilir?

14 yıldır bilişim sektöründe olduğunu belirten kullanıcı, hiçbir şekilde korsan yazılıma bulaşmadığını, dolandırıcı sitelerine giriş yapmadığını söyleyerek durumun Pancakeswap ya da Metamask'taki güvenlik açıklarından kaynaklanıyor olabileceğini öne sürdü.

Olayı gören diğer internet kullanıcılarıysa bunun kullanıcı hatası olabileceğini de savundu. Metamask, kripto para cüzdanınızın internet sitelerine bağlanmasına imkân tanıyor. 126 bin dolarını kaybeden kullanıcının da yanlışlıkla veya fark etmeden kripto para cüzdanlarını ele geçiren dolandırıcıların internet sitelerini cüzdanına bağlamış olabileceğini, en sonunda da Cüzdanın bağlanmasıyla birlikte dolandırıcılar da cüzdana erişerek içini boşalttığını savundu.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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