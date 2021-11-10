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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Halkbank'tan Sırbistan'da salgından etkilenen KOBİ'lere destek

Halkbank'tan Sırbistan'da salgından etkilenen KOBİ'lere destek

Sırbistan'da 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Halkbank, Sırbistan Girişimcilik Vakfı ile imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek sağlamaya devam ediyor.

1 Saat Önce
2021-11-10 22:48:52
Halkbank'tan Sırbistan'da salgından etkilenen KOBİ'lere destek

Başkent Belgrad'daki Halkbank binasında, KOBİ'lere destek iş birliğine Almanya Kalkınma Bankası ve Sırbistan Ticaret Odasının dahil olması için imza töreni düzenlendi.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, Almanya Kalkınma Bankası ve Sırbistan Ticaret Odası ile uzun dönem çalışmayı temenni ettiklerini, salgın zamanında Sırbistan ekonomisi için önemli işler yaptıklarını söyledi.

1636567240-1691452470Halkbank'ın Sırbistan Girişimcilik Vakfı ile çalışan ilk bankalardan biri olduğuna işaret eden Bozkurt "Müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. 'Önce halk' sloganımızı yerine getirmek için çabalıyor ve yeni iş birlikleri için görüşmelere devam ediyoruz." dedi.

Sırbistan Girişimcilik Vakfı Müdürü Aleksandar Grabovac da Halkbank ile nisan ayında başlayan iş birliğinin oldukça iyi ilerlediğini belirterek, "Şimdi sırada yeni bir iş birliği var. Hepimiz için son derece faydalı olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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