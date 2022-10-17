Hafta içinde açıklanması beklenen ve bu haftanın en önemli ekonomik gelişmeleri şimdi timeturk'te.

Tüm dünya ekonomik açıdan zor bir dönemin içinden geçiyor. Böyle olunca neredeyse herkesin daha fazla ekonomik takvim incelediği bir dönemden geçimekte. Öyle ki sadece vatandaşla bile tüm dünyada ülkelerin faiz oranlarını ve döviz kurlarını nelerin etkilediğini inceleme isteği duymakta. Buna gerekçe olarak ise dolar bazlı olarak ürünlerdeki fiyat artışı olarak gözlemlenmekte. Bu arayıştan yola çıkarak hafta başından bu haftanın en önemli ekonomik gelişmelerini sizin için derledik.

Salı

* Netflix: Son dönemlerde ilk defa zarar açıklayan Netflix, abonelik fiyatlarındaki güncellemelerin ardından ciddi oranda abone kaybettiklerini açıklamıştı. Bazı iddialara göre ücretsiz Netflix kullanımı (Reklamlı) için yeni bir paket hazırlandığı bile dile getirilmişti.

Netflix Kazanç Raporu - 23:00

Çarşamba

Euro'nun dolar altında kalmasının etkileri ile birlikte birçok şirket ve Euro ile iş yapan kişi gözlerini Euro Bölgesine çevirmiş durumda. Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) - 12:00'de açıklanacak.

FED Beige Book - 21:00

* Tesla: Kripto piyasalarında adından bolca söz ettiren Elon Musk, Tesla Kazanç Raporunu TSİ: 23:00'de açıklayacak. Bu haberle birlikte kripto piyasalarında bir hareketlilik yaşanması mümkün görünüyor.

Perşembe

Yurt içinde döviz kurlarını doğrudan etkileyen bir etmen olan faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.

TCMB Faiz Kararı - 14:00 (Beklenti %11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi aşağı çekme yönündeki ısrarlı tavrı piyasalar tarafından doların yükselişine devam ettireceği tarafında yorumlanıyor.