Güney Kore’den son 32 yılın en büyük faiz artışı

Enflasyonu düşürmek için faiz artışına giden ülkeler arasına Güney Kore de katıldı. Güney Kore Merkez Bankası, 23 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelesini hızlandırarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka böylece 1990’ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.

Enflasyonu düşürmek için faiz artıran 60'ı aşkın ülke arasına Güney Kore de katıldı. Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25'e yükseltti. Banka son 5 toplantısında 25'er baz puanlık faiz artışına gitmişti.

Banka böylece 1990'ların sonundan beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong bu miktardaki artışın “yeni norm” olmadığını belirterek, “Enflasyondaki yükselişin devam ederek büyük hasar vermemesi için bu kez 50 baz puanlık faiz artışı yaptık. Enflasyon öngördüğümüz patikada kalırsa durumu yakından gözlemleyerek 25 baz puan artışlarla devam etmeyi umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon 98'den bu yana en yüksek seviyede

Ülkede enflasyon haziranda yüzde 6 ile 1998'ten beri en yüksek seviyeye çıkmıştı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun bir süre daha bu seviyenin üzerinde kalabileceği belirtildi.

Karar sonrası para birimi won dolar karşısında yüzde 0,7 yükselirken Kospi endeksi yükselişini sürdürdü. Fed'in agresif sıkılaşmasıyla won bu sene yen'in ardından Asya'da en çok değer kaybeden para birimi oldu.