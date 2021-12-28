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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Güney Afrika mahkemesi Shell'in petrol aramasını engelledi

Güney Afrika mahkemesi Shell'in petrol aramasını engelledi

Güney Afrika'da bir mahkeme, petrol devi Shell'in ülkenin doğu kıyı şeridinde petrol ve gaz için sismik testini kesin bir karara kadar durdurdu.

2 Saat Önce
2021-12-28 22:18:28
Güney Afrika mahkemesi Shell'in petrol aramasını engelledi

Türk Telekom

Karar, ses patlamasının deniz yaşamına zarar vereceğinden korkan çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Güney Afrika Enerji Bakanı Gwede Mantashe, projeyi eleştirenleri Afrika'yı enerji kaynaklarından mahrum etmek istediklerini söyleyerek kınamıştı.

Türk Telekom

Doğu Cape eyaletindeki 250 km'lik (155 millik) sahil şeridi, doğal güzelliği ve deniz yaşamı ile biliniyor.

Kampanyacılar, balinalar, yunuslar ve foklar dahil olmak üzere birçok deniz canlısının sismik testlerden etkileneceğini savunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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