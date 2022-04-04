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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Goldman Sachs ve JPMorgan'dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini

Goldman Sachs ve JPMorgan'dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından uluslararası yatırım bankalarından Goldman Sachs ve JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-04 16:40:41
Goldman Sachs ve JPMorgan'dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini

TÜİK'in bugün açıkladığı ve 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamlarının ardından dev bankalar Goldman Sachs ve JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

Piyasaların merakla beklediği mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi.

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise, Mart'ta enflasyon yüzde 11.93 olurken yıllık enflasyon yüzde 142.63 oldu.

Türkiye'de enflasyonun yüzde 60'ı da aşmasının ardından uluslararası yatırım bankalarından Goldman Sachs ve JPMorgan tahminlerini yükseltti.

GOLDMAN SACHS: YÜZDE 65'İ AŞACAK

Goldman Sachs, enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 65'in üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Kuruluş Mayıs ve Haziran aylarında ise yüzde 67,0 seviyelerinde bir zirve görülebileceğini ifade etti. Goldman daha önce zirvenin yüzde 60'ın hemen üzerinde olacağı, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyelerine ineceği tahmininde bulunmuştu.

JPMorgan ise enflasyonun yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı. JPMorgan geçen ay enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 40,2'ye yükseltmişti. .

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