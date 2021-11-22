Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Geçen hafta yatırımcısını en çok kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için listeledik.
2021-11-22 08:42:35
Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.
Geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Haberde görülen tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri:
Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:
1. Gala (GALA)
- Haftalık değişim: %388.69
- 24 saatlik hacim: 3,631,434,390 dolar
- Geliştirici: Eric Schiermeyer
2. Oasis Network (ROSE)
- Haftalık değişim: %87.22
- 24 saatlik hacim: 584,909,797 dolar
- Geliştirici: -
3. Crypto.com Coin (CRO)
- Haftalık değişim: %94.17
- 24 saatlik hacim: 268,251,539 dolar
- Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao
4. Avalanche (AVAX)
- Haftalık değişim: %44.47
- 24 saatlik hacim: 2,828,815,552 dolar
- Geliştirici: Emin Gür Sirer, Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin
5. The Sandbox (SAND)
- Haftalık değişim: %43.07
- 24 saatlik hacim: 1,638,335,525 dolar
- Geliştirici: Arthur Madrid
6. Immutable X (IMX)
- Haftalık değişim: %35.22
- 24 saatlik hacim: 172,489,474 dolar
- Geliştirici: James Ferguson
7. WAX (WAXP)
- Haftalık değişim: %31.87
- 24 saatlik hacim: 305,590,572 dolar
- Geliştirici: William Quigley, Jonathan Yantis
8. Elrond (EGLD)
- Haftalık değişim: %25.13
- 24 saatlik hacim: 668,179,972 dolar
- Geliştirici: Lucian Todea, Beniamin Mincu, Lucian Mincu
9. Enjin Coin (ENJ)
- Haftalık değişim: %15.67
- 24 saatlik hacim: 812,242,529 dolar
- Geliştirici: Maxim Blagov, Witek Radomski
10. UNUS SED LEO (LEO)
- Haftalık değişim: %14.44
- 24 saatlik hacim: 1,131,041 dolar
- Geliştirici: iFinex
Bu haftanın en çok kaybettirenleri:
1. Fantom (FTM)
- Haftalık değişim: -%21.09
- 24 saatlik hacim: 481,804,297 dolar
- Geliştirici: Dr. Ahn Byung
2. OMG Network (OMG)
- Haftalık değişim: -%19.54
- 24 saatlik hacim: 488,515,774 dolar
- Geliştirici: Vansa Chatikavanij
3. Kadena (KDA)
- Haftalık değişim: -%19.38
- 24 saatlik hacim: 52,277,474 dolar
- Geliştirici: @SirLensALot, @wjmartino
4. SushiSwap (SUSHI)
- Haftalık değişim: -%19.06
- 24 saatlik hacim: 187,829,633 dolar
- Geliştirici: Chef Nomi
5. Loopring (LRC)
- Haftalık değişim: -%18.66
- 24 saatlik hacim: 471,074,523 dolar
- Geliştirici: Daniel Wang
6. Pancake Swap (CAKE)
- Haftalık değişim: -%17.08
- 24 saatlik hacim: 196,914,365 dolar
- Geliştirici: -
7. Chainlink (LINK)
- Haftalık değişim: -%16.89
- 24 saatlik hacim: 735,574,266 dolar
- Geliştirici: Steve Ellis, Sergey Nazarov
8. Chiliz (CHZ)
- Haftalık değişim: -%16.84
- 24 saatlik hacim: 334,138,901 dolar
- Geliştirici: -
9. IoTeX (IOTX)
- Haftalık değişim: -%16.70
- 24 saatlik hacim: 168,011,861 dolar
- Geliştirici: Raullen Chai, Qevan Guo, Xinxin Fan, Jing Sun
10. eCash (XEC)
- Haftalık değişim: -%16.69
- 24 saatlik hacim: 69,826,059 dolar
- Geliştirici: Amaury Sechet
Kaynak: webtekno.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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