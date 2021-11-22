Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Geçen hafta yatırımcısını en çok kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için listeledik.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Haberde görülen tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Gala (GALA)

Haftalık değişim: %388.69

%388.69 24 saatlik hacim: 3,631,434,390 dolar

3,631,434,390 dolar Geliştirici: Eric Schiermeyer

2. Oasis Network (ROSE)

Haftalık değişim: %87.22

%87.22 24 saatlik hacim: 584,909,797 dolar

584,909,797 dolar Geliştirici: -

3. Crypto.com Coin (CRO)

Haftalık değişim: % 94.17

94.17 24 saatlik hacim: 268,251,539 dolar

268,251,539 dolar Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

4. Avalanche (AVAX)

Haftalık değişim: %44.47

%44.47 24 saatlik hacim: 2,828,815,552 dolar

2,828,815,552 dolar Geliştirici: Emin Gür Sirer, Kevin Sekniqi, Maofan "Ted" Yin

5. The Sandbox (SAND)

Haftalık değişim: %43.07

%43.07 24 saatlik hacim: 1,638,335,525 dolar

1,638,335,525 dolar Geliştirici: Arthur Madrid

6. Immutable X (IMX)

Haftalık değişim: %35.22

%35.22 24 saatlik hacim: 172,489,474 dolar

172,489,474 dolar Geliştirici: James Ferguson

7. WAX (WAXP)

Haftalık değişim: %31.87

%31.87 24 saatlik hacim: 305,590,572 dolar

305,590,572 dolar Geliştirici: William Quigley, Jonathan Yantis

8. Elrond (EGLD)

Haftalık değişim: %25.13

%25.13 24 saatlik hacim: 668,179,972 dolar

668,179,972 dolar Geliştirici: Lucian Todea, Beniamin Mincu, Lucian Mincu

9. Enjin Coin (ENJ)

Haftalık değişim: %15.67

%15.67 24 saatlik hacim: 812,242,529 dolar

812,242,529 dolar Geliştirici: Maxim Blagov, Witek Radomski

10. UNUS SED LEO (LEO)

Haftalık değişim: %14.44

%14.44 24 saatlik hacim: 1,131,041 dolar

1,131,041 dolar Geliştirici: iFinex

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. Fantom (FTM)

Haftalık değişim: -%21.09

-%21.09 24 saatlik hacim: 481,804,297 dolar

481,804,297 dolar Geliştirici: Dr. Ahn Byung

2. OMG Network (OMG)

Haftalık değişim: -%19.54

-%19.54 24 saatlik hacim: 488,515,774 dolar

488,515,774 dolar Geliştirici: Vansa Chatikavanij

3. Kadena (KDA)

Haftalık değişim: -%19.38

-%19.38 24 saatlik hacim: 52,277,474 dolar

52,277,474 dolar Geliştirici: @SirLensALot, @wjmartino

4. SushiSwap (SUSHI)

Haftalık değişim: -%19.06

-%19.06 24 saatlik hacim: 187,829,633 dolar

187,829,633 dolar Geliştirici: Chef Nomi

5. Loopring (LRC)

Haftalık değişim: -%18.66

-%18.66 24 saatlik hacim: 471,074,523 dolar

471,074,523 dolar Geliştirici: Daniel Wang

6. Pancake Swap (CAKE)

Haftalık değişim: -%17.08

-%17.08 24 saatlik hacim: 196,914,365 dolar

196,914,365 dolar Geliştirici: -

7. Chainlink (LINK)

Haftalık değişim: -%16.89

-%16.89 24 saatlik hacim: 735,574,266 dolar

735,574,266 dolar Geliştirici: Steve Ellis, Sergey Nazarov

8. Chiliz (CHZ)

Haftalık değişim: -%16.84

-%16.84 24 saatlik hacim: 334,138,901 dolar

334,138,901 dolar Geliştirici: -

9. IoTeX (IOTX)

Haftalık değişim: -%16.70

-%16.70 24 saatlik hacim: 168,011,861 dolar

168,011,861 dolar Geliştirici: Raullen Chai, Qevan Guo, Xinxin Fan, Jing Sun

10. eCash (XEC)

Haftalık değişim: -%16.69

-%16.69 24 saatlik hacim: 69,826,059 dolar

69,826,059 dolar Geliştirici: Amaury Sechet

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.