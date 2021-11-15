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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Kripto para piyasasında geçen haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik.

1 Saat Önce
2021-11-15 08:11:40
Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Kripto para piyasasında geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Yazıda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

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Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Loopring (LRC)​

Haftalık değişim: %135.52
24 saatlik hacim: 1,699,999,482 dolar
Geliştirici: Daniel Wang

2. IoTeX (IOTX)

Haftalık değişim: %110.01
24 saatlik hacim: 1,276,820,078 dolar
Geliştirici: Raullen Chai, Qevan Guo, Xinxin Fan, Jing Sun

3. Livepeer (LPT)

Haftalık değişim: %94.17
24 saatlik hacim: 268,251,539 dolar
Geliştirici: -

4. Kadena (KDA))

Haftalık değişim: %34.32
24 saatlik hacim: 86,283,463 dolar
Geliştirici: @SirLensALot, @wjmartino

5. Litecoin (LTC)

Haftalık değişim: %28.27
24 saatlik hacim: 2,675,255,310 dolar
Geliştirici: Charlie Lee

6. KuCoin Token (KCS)

Haftalık değişim: %23.63
24 saatlik hacim: 52,304,775 dolar
Geliştirici: KuCoin Exchange

7. Zcash (ZEC)

Haftalık değişim: %22.90
24 saatlik hacim: 288,434,697 dolar
Geliştirici: Zooko Wilcox-O'Hearn

8. WAX (WAXP)

Haftalık değişim: %22.04
24 saatlik hacim: 385,642,973 dolar
Geliştirici: William Quigley, Jonathan Yantis

9. Mina (MINA)

Haftalık değişim: %21.00
24 saatlik hacim: 110,608,501 dolar
Geliştirici: -

10. Crypto.com Coin​ (CRO)

Haftalık değişim: %18.41
24 saatlik hacim: 447,219,470 dolar
Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. OMG Network (OMG)

  • Haftalık değişim: -%28.97
  • 24 saatlik hacim: 876,844,640 dolar
  • Geliştirici: Vansa Chatikavanij

2. Polkadot (DOT)

  • Haftalık değişim: -%12.86
  • 24 saatlik hacim: 1,084,804,441 dolar
  • Geliştirici: Dr. Gavin Wood, Robert Habermeier, Peter Czaban

3. Theta Fuel (TFUEL)

  • Haftalık değişim: -%12.41
  • 24 saatlik hacim: 53,265,528 dolar
  • Geliştirici: Mitch Liu, Jieyi Long

4. Secret (SCRT)

  • Haftalık değişim: -%12.11
  • 24 saatlik hacim: 9,549,286 dolar
  • Geliştirici: Secret Network

5. FTX Token (FTT)

  • Haftalık değişim: -%11.78
  • 24 saatlik hacim: 322,864,499 dolar
  • Geliştirici: Sam Bankman-Fried, Gary Wang

6. ThorChain (RUNE)

  • Haftalık değişim: -%11.46
  • 24 saatlik hacim: 89,278,401 dolar
  • Geliştirici: -

7. UNUS SED LEO (LEO)

  • Haftalık değişim: -%11.27
  • 24 saatlik hacim: 3,958,194 dolar
  • Geliştirici: iFinex

8. Harmony (ONE)

  • Haftalık değişim: -%10.79
  • 24 saatlik hacim: 96,897,184 dolar
  • Geliştirici: Stephen Tse

9. Cosmos (ATOM)

  • Haftalık değişim: -%10.79
  • 24 saatlik hacim: 283,120,973 dolar
  • Geliştirici: Jae Kwon, Zarko Milosevic, Ethan Buchman

10. NEM (XEM)

  • Haftalık değişim: -%10.52
  • 24 saatlik hacim: 68,151,402 dolar
  • Geliştirici: @JJaguar0625, @BloodyRookie, @gimre

Kaynak: webtekno.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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