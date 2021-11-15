Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Kripto para piyasasında geçen haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Kripto para piyasasında geçen hafta sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Yazıda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Loopring (LRC)​

Haftalık değişim: %135.52

24 saatlik hacim: 1,699,999,482 dolar

Geliştirici: Daniel Wang

2. IoTeX (IOTX)

Haftalık değişim: %110.01

24 saatlik hacim: 1,276,820,078 dolar

Geliştirici: Raullen Chai, Qevan Guo, Xinxin Fan, Jing Sun

3. Livepeer (LPT)

Haftalık değişim: %94.17

24 saatlik hacim: 268,251,539 dolar

Geliştirici: -

4. Kadena (KDA))

Haftalık değişim: %34.32

24 saatlik hacim: 86,283,463 dolar

Geliştirici: @SirLensALot, @wjmartino

5. Litecoin (LTC)

Haftalık değişim: %28.27

24 saatlik hacim: 2,675,255,310 dolar

Geliştirici: Charlie Lee

6. KuCoin Token (KCS)

Haftalık değişim: %23.63

24 saatlik hacim: 52,304,775 dolar

Geliştirici: KuCoin Exchange

7. Zcash (ZEC)

Haftalık değişim: %22.90

24 saatlik hacim: 288,434,697 dolar

Geliştirici: Zooko Wilcox-O'Hearn

8. WAX (WAXP)

Haftalık değişim: %22.04

24 saatlik hacim: 385,642,973 dolar

Geliştirici: William Quigley, Jonathan Yantis

9. Mina (MINA)

Haftalık değişim: %21.00

24 saatlik hacim: 110,608,501 dolar

Geliştirici: -

10. Crypto.com Coin​ (CRO)

Haftalık değişim: %18.41

24 saatlik hacim: 447,219,470 dolar

Geliştirici: Kris Marszalek, Rafael Melo, Gary Or, Bobby Bao

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. OMG Network (OMG)

Haftalık değişim: -%28.97

-%28.97 24 saatlik hacim: 876,844,640 dolar

876,844,640 dolar Geliştirici: Vansa Chatikavanij

2. Polkadot (DOT)

Haftalık değişim: -%12.86

-%12.86 24 saatlik hacim: 1,084,804,441 dolar

1,084,804,441 dolar Geliştirici: Dr. Gavin Wood, Robert Habermeier, Peter Czaban

3. Theta Fuel (TFUEL)

Haftalık değişim: -%12.41

-%12.41 24 saatlik hacim: 53,265,528 dolar

53,265,528 dolar Geliştirici: Mitch Liu, Jieyi Long

4. Secret (SCRT)

Haftalık değişim: -%12.11

-%12.11 24 saatlik hacim: 9,549,286 dolar

9,549,286 dolar Geliştirici: Secret Network

5. FTX Token (FTT)

Haftalık değişim: -%11.78

-%11.78 24 saatlik hacim: 322,864,499 dolar

322,864,499 dolar Geliştirici: Sam Bankman-Fried, Gary Wang

6. ThorChain (RUNE)

Haftalık değişim: -%11.46

-%11.46 24 saatlik hacim: 89,278,401 dolar

89,278,401 dolar Geliştirici: -

7. UNUS SED LEO (LEO)

Haftalık değişim: -%11.27

-%11.27 24 saatlik hacim: 3,958,194 dolar

3,958,194 dolar Geliştirici: iFinex

8. Harmony (ONE)

Haftalık değişim: -%10.79

-%10.79 24 saatlik hacim: 96,897,184 dolar

96,897,184 dolar Geliştirici: Stephen Tse

9. Cosmos (ATOM)

Haftalık değişim: -%10.79

-%10.79 24 saatlik hacim: 283,120,973 dolar

283,120,973 dolar Geliştirici: Jae Kwon, Zarko Milosevic, Ethan Buchman

10. NEM (XEM)

Haftalık değişim: -%10.52

-%10.52 24 saatlik hacim: 68,151,402 dolar

68,151,402 dolar Geliştirici: @JJaguar0625, @BloodyRookie, @gimre

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.