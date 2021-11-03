Geçen haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Kripto para piyasasında ardımızda bıraktığımız haftada sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledik.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Geçen en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıraladık. Haberdeki tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı.

Toplam Piyasa Değeri:

Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:

1. Decentraland (MANA)

• Haftalık değişim: %286.48

• 24 saatlik hacim: 25,336,453,153 dolar

• Geliştirici: Ariel Meilich, Esteban Ordano

2. Dogelon Mars (ELON)

• Haftalık değişim: %264.64

• 24 saatlik hacim: 587,183,827 dolar

• Geliştirici: -

3. The Sandbox (SAND)

• Haftalık değişim: %104.17

• 24 saatlik hacim: 6,109,590,295 dolar

• Geliştirici: Arthur Madrid

4. SHIBA INU (SHIB)

• Haftalık değişim: %47.93

• 24 saatlik hacim: 7,673,973,437 dolar

• Geliştirici: Ryoshi (Anonim)

5. 0x (ZRX)

• Haftalık değişim: %46.18

• 24 saatlik hacim: 1,385,040,980 dolar

• Geliştirici: Will Warren, Amir Bandeali

6. Basic Attention Token (BAT)

• Haftalık değişim: %42.46

• 24 saatlik hacim: 3,360,695,773 dolar

• Geliştirici: Brendan Eich, Brian Bondy

7. Enjin Coin (ENJ)

• Haftalık değişim: %38.97

• 24 saatlik hacim: 2,232,121,245 dolar

• Geliştirici: Maxim Blagov, Witek Radomski

8. Helium (HNT)

• Haftalık değişim: %37.00

• 24 saatlik hacim: 45,577,127 dolar

• Geliştirici: Amir Haleem, Shawn Fanning, Sean Carey

9. Secret (SCRT)

• Haftalık değişim: %36.23

• 24 saatlik hacim: 20,559,406 dolar

• Geliştirici: Secret Network

10. Chiliz (CHZ)

• Haftalık değişim: %33.96

• 24 saatlik hacim: 4,940,251,555 dolar

• Geliştirici: Alexandre Dreyfus

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. OKB (OKB)

• Haftalık değişim: -%20.28

• 24 saatlik hacim: 420,196,892 dolar

• Geliştirici: Jay Hao

2. Stacks (STX)

• Haftalık değişim: -%19.83

• 24 saatlik hacim: 88,377,681 dolar

• Geliştirici: Muneeb Ali, Ryan Shea

3. Revain (REV)

• Haftalık değişim: -%16.72

• 24 saatlik hacim: 2,071,935 dolar

• Geliştirici: Rinat Arslanov

4. XDC Network (XDC)

• Haftalık değişim: -%12.81

• 24 saatlik hacim: 4,146,179 dolar

• Geliştirici: eXchange inFinite

5. PancakeSwap (CAKE)

• Haftalık değişim: -%12.14

• 24 saatlik hacim: 241,280,949 dolar

• Geliştirici: -

6. Kusama (KSM)

• Haftalık değişim: -%11.66

• 24 saatlik hacim: 120,405,045 dolar

• Geliştirici: Dr. Gavin Wood

7. Dash (DASH)

• Haftalık değişim: -%10.98

• 24 saatlik hacim: 340,743,345 dolar

• Geliştirici: Evan Duffield, Kyle Hagan

8. Decred (DCR)

• Haftalık değişim: -%10.94

• 24 saatlik hacim: 11,559,904 dolar

• Geliştirici: Company 0

9. Elrond (EGLD)

• Haftalık değişim: -%10.58

• 24 saatlik hacim: 81,802,288 dolar

• Geliştirici: Lucian Todea, Beniamin Mincu, Lucian Mincu

10. Celo (CELO)

• Haftalık değişim: -%10.37

• 24 saatlik hacim: 74,019,560 dolar

• Geliştirici: Rene Reinsberg

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.