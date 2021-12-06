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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları (29 Kasım – 5 Aralık 2021)

Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları (29 Kasım – 5 Aralık 2021)

İşte CoinMarketCap'in verilerine göre 29 Kasım - 5 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı yükselişle en çok kazandıran kripto para birimleri.

31 Dakika Önce
2021-12-06 08:39:29
Geçen haftanın en çok kazandıran kripto paraları (29 Kasım – 5 Aralık 2021)

Haftayı 50 bin doların altına kapatmaya oldukça yakın olan lider kripto para birimi Bitcoin öncülüğünde genel olarak kripto para piyasasındaki düşüş trendi devam ediyor. Bitcoin'in 42 bin dolara kadar gerilediği hafta içinin ardından hafta sonu başlayan toparlanmayla birçok altcoin'de yükseliş söz konusu.

Sizin için 29 Kasım – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı yükselişle haftanın en çok kazandıran kripto para birimlerini bir araya getirdik.

1) Terra (LUNA) %37,97

Terra-Luna

Yazım sırasında 67,02 dolardan işlem gören Terra (LUNA), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 65'in üzerinde değer kazandı.

2) Polygon (MATIC) %29,72

Polygon-Matic

 

Yazım sırasında 2,02 dolardan işlem gören Polygon (MATIC), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

3) Stacks (STX) %12,63

Stacks-STX

Yazım sırasında 2,07 dolardan işlem gören Stacks (STX), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

4) OKB (OKB) %8,20

OKB-OKB

Yazım sırasında 23,54 dolardan işlem gören OKB (OKB), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

5) UNUS SED LEO (LEO) %7,88

UNUS-SED-LEO-LEO

Yazım sırasında 3,62 dolardan işlem gören UNUS SED LEO (LEO), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

6) Yogayer Token (VGX) %5,58

Yogayer-Token-VGX

Yazım sırasında 3,91 dolardan işlem gören Voyager Token (VGX), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

7) Algorand (ALGO) %4,28

Algorand-ALGO

Yazım sırasında 1,70 dolardan işlem gören Algorand (ALGO), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

8) Ethereum (ETH) %0,94

Ethereum-ETH

Yazım sırasında 4 bin 177 dolardan işlem gören Ethereum (ETH), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 0,94 oranında değer kazandı.

9) KuCoin Token (KCS) %0,68

KuCoin-Token-KCS

Yazım sırasında 22,24 dolardan işlem gören KuCoin Token (KCS), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 0,68 oranında değer kazandı.

10) Solana (SOL) %0,23

Solana-SOL

 

Yazım sırasında 187,35 dolardan işlem gören Solana (SOL), haftanın ilk gününden bu yana yüzde 0,23 oranında değer kazandı.

1 haftada en çok yükselen tüm kripto paralara “1 Haftada En Çok Yükselen Coinler” sayfasından, 1 haftada en çok değer kaybeden tüm kripto paralara ise “1 Haftada En Çok Düşen Coinler” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki kripto paraların büyük çoğunluğu dünyanın en büyük ve en güvenilir kripto para borsası Binance'dan alınıp satılabilmektedir. Binance'a buradan üye olarak ömür boyu %20 komisyon indirimiyle birlikte 100 dolar değerindeki hoşgeldin bonusunu alabilirsiniz.

Kaynak: kriptofoni.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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