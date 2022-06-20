Gazprom: Yunanistan'a gaz akışı durdurulacak

Gazprom'un Yunanistan'a doğal gaz akışını bakım gerekçesiyle yarından itibaren geçici süre durduracağı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın doğal gaz şirketi DEPA kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rus enerji şirketi Gazprom'un yapacağı kesintinin sebebi Türk Akımı doğal gaz boru hattının yıllık olağan bakım çalışmaları olarak gösterildi.

27 Haziran'a kadar devam edecek kesintinin Yunanistan'da doğal gaz sıkıntısına yol açmayacağı, eksiğin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynakları ile telafi edilmesi öngörülüyor. AA