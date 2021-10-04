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Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk hattını gazla doldurmaya başladığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-04 18:31:05
Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, projede hattın denetlenmesine yönelik süreçlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "4 Ekim itibarıyla, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının ilk hattında gaz doldurulmasına başlandı. Teknik testler için gereken hacim ve basıncı elde etmek için hat kademeli olarak gazla doldurulacaktır. Projenin ikinci hattının devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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