Gazprom’dan ''Türkiye’ye gaz tedariki'' açıklaması

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bakım çalışmalarının tamamlanması ardından Türkiye’ye Mavi Akım boru hattı üstünden gaz tedarikine yeniden başladığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, “Mavi Akım gaz boru hattı tesislerindeki planlı çalışmalar tamamlanmıştır. Gaz tedarikine bugün yeniden başlanmıştır” denildi.

Mavi Akım boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları 17 Mayıs'ta başlamıştı.

1213 kilometre uzunluğundaki Mavi Akım, 2003'ten beri devrede ve yılda 16 milyar metreküp gaz tedariki kapasitesine sahip. .