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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Gazprom’dan kısıntı kararı

Gazprom’dan kısıntı kararı

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-07-25 19:02:41
Gazprom’dan kısıntı kararı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği bildirildi.

Gazprom, Siemens'a ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Kuzey Akım, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Avrupa, ithal ettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin ediyordu. AA .

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