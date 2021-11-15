DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
KYK burs sonuçları 2021 sorgulama ekranı | KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Araştırmacı yazar Agil Alesger: 'Ermenistan tarafı ders almış değil'
Bulaşık makinesinin içerisine limon koyarsanız...
Uygun Fiyatlı E-Pin Satış Adresi
CDU Genel Başkan adayı Braun ezanı savundu
Gazprom: Avrupa'daki yer altı tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildi
Alparslan dizisi nerede çekiliyor? Alparslan: Büyük Selçuklu çekimleri nerede hangi ilde yapılıyor? Alparslan dizi seti nerede?
Ümit Kocasakal’dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi
Ukrayna: Daha fazla Bayraktar SİHA alacağız
Dibi tutan pilavın üzerine ekmek koyarsanız...
15 Kasım Borsa'da en çok artan hisseler | BİST 100 en çok değer kazanan hisseler hangileri? 15 Kasım 2021
Altını olanlar bozdursun mu? İslam Memiş'ten son dakika açıklaması
Avrupa Birliği Belarus'a uyguladığı yaptırımları genişletiyor
Yabancıya konut satışı 2020'yi geçti; değerleme krizi çözüldü
Bu hafta dikkat etmeniz gereken 5 kripto para birimi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Gazprom: Avrupa'daki yer altı tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildi

Gazprom: Avrupa'daki yer altı tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinden rekor düzeyde doğal gaz çekildiğini bildirdi.

54 Dakika Önce
2021-11-15 16:53:24
Gazprom: Avrupa'daki yer altı tesislerinden rekor düzeyde gaz çekildi

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 74 düzeyinde olduğu belirtildi.

Söz konusu doluluk hacminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 19,5 milyar metreküp daha az olduğu kaydedilen açıklamada, "1-5 Kasım arasında Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz hacminde beş gündür rekor kırılıyor. Söz konusu hacimlerden en yükseği 3 Kasım'da 345,2 milyon metreküple gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaz döneminde depolama tesislerine doldurulan gazın yüzde 6,6'sının şimdiden çekildiği vurgulandı. Gazprom, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş