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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / G. Afrika faizi sabit bıraktı, Brezilya artırdı

G. Afrika faizi sabit bıraktı, Brezilya artırdı

Güney Afrika Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,5'te sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 3,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.

2 Saat Önce
2021-09-23 19:31:23
G. Afrika faizi sabit bıraktı, Brezilya artırdı

Güney Afrika Merkez Bankası Eylül toplantısında sürpriz yapmadı.

Banka, politika faizini tarihi düşük seviye olan yüzde 3,5'te tuttu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin bu seviyede sabit tutulacağı yönündeydi.

Kararın oybirliğiyle alındığı açıklandı.

Brezilya faiz artırmıştı

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı ve artan enflasyonla mücadele etmek için üst üste üçüncü faiz artırımını Ekim'de yapabileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın Copom adıyla bilinen para politikası kurulu oy birliğiyle gösterge faiz oranını ekonomistlerin genel beklentilerine paralel olarak yüzde 6,25'e yükseltti.

12 aylık enflasyonu çift haneli rakamlara yaklaşmakta olan Brezilya, tüketici fiyat artışıyla mücadele etmek için yıl başında yüzde 2 ile tarihi dip seviyede bulunan gösterge faiz oranını artırdı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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