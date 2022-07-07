Fransız enerji şirketi yüzde yüz devlet kontrolüne geçiyor

Fransa, artan enerji fiyatları karşısında masadaki seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda ilk adım daha önce özelleştirilen ülkenin en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF'in yeniden kamulaştırılmasıyla atılıyor.

Fransa'nın en büyük enerji şirketi EDF yüzde yüz devlet kontrolüne geçiyor. Fransa Başbakanı Elisabeth Born ((ELİZABET BORN)) Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

"Bu değişiklik, EDF'e iddialı ve vazgeçilmez projelerin hayata geçirmesine imkan sağlayacak" dedi.

Fransa'da elektrik enerjisinin yüzde 75'i nükleer santrallerden sağlanıyor. EDF daha önce kısmi olarak özelleştirilmişti. Halihazırda şirketin yüzde 84'ü devlete, yüzde 1'i çalışanlara ve yüzde 15'i kurumsal ve bireysel hissedarlara ait.

Sendikalar kamulaştırma kararına tepkili

Fransa Başbakanı Born genel kurul ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şirketin enerji güvenliği için yeniden kamulaştırılacağını söyledi.

"Hükümet somut, hızlı ve etkili tedbirleri içeren acil durum metinlerini Bakanlar Kurulu'na sunacak" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından enerji şirketinin borsadaki hisseleri artış gösterdi. Ancak sendikalar kararların sadece devlet tarafından verilecek olması nedeniyle kamulaştırma kararına tepkili yaklaşıyor.

Enerji krizine çözüm arayan Alman hükümeti ise Enerji Güvenliği Yasasını revize etmek istiyor. Enerji tedarik şirketlerinin iflasını önlemek için, aralarında kısmi kamulaştırma yapılmasının olduğu seçenekler masada.

TRTHaber .