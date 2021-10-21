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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fransa ekonomik krizin eşiğinde! Fransız basınından ''kıtlık'' uyarısı

Fransa ekonomik krizin eşiğinde! Fransız basınından ''kıtlık'' uyarısı

Avrupa'da birçok ülkede baş gösteren ekonomik kriz artarak devam ediyor. Gıda sorunuyla karşı karşıya kalan son ülke Fransa oldu.

10 Dakika Önce
2021-10-21 10:41:08
Fransa ekonomik krizin eşiğinde! Fransız basınından ''kıtlık'' uyarısı

Krizin vurduğu ülkelerden biri de Fransa oldu. Kıtlık sorunuyla karşı karşı kalan ülkede, marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü. Bu durum ülke gündeminin de en çok konuştuğu konulardan biri oldu ve medya kuruluşları manşetlerine kıtlıkla ilgili haberleri taşıdı.

AKARYAKITTAN SONRA ŞİMDİ DE GIDA KRİZİ

Koronavirüs salgının ardından bir türlü toplanamayan Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizinden sonra gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde 'Kıtlık' uyarısı yaptı.

GAZETELER KRİZİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.

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Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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