Fransa’da orta direğe benzin yardımı

Fransa'da hükümet artan akaryakıt fiyatlarına karşı işe arabayla gitmek zorunda olan tüm çalışanlara benzin yardımı yapacak. Yardımdan faydalanacak kişi sayısının 11 milyona kadar ulaşması bekleniyor.

Avrupa genelinde artan akaryakıt fiyatlarının ardından Fransa hükümeti, milyonlarca vatandaşına benzin yardımı yapmayı planlıyor.

BFMTV'nin konuğu olan Bakan Gabriel Attal tarafından yapılan açıklamada, yeni yardım paketinin çalışan ve işe gitmek için çok fazla yakıt parası harcayan kişileri hedeflediği belirtildi.

Attal, yardım miktarının kişinin gelirine ve her gün işe gitmek için kat ettiği mesafeye bakarak belirleneceğini söyledi.

Fransız bakan 11 milyon kişinin bu yardımdan yararlanabileceğini ifade etti. Bu rakam Fransa'daki çalışanların yarısının benzin yardımı alabileceği anlamına geliyor.

Attal ayrıca aynı aileden iki kişinin de yardımdan faydalanabileceğini belirtti.

Fransa'da yapılacak benzin yardımlarının 300 euroya kadar ulaşması bekleniyor.