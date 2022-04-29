Fransa'da enflasyon 36 yılın zirvesinde

Fransa’da nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 5.4'e yükselmesinin ardından ülkede 1986 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE) nisan ayı yıllık enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 0.9 yükselerek yüzde 5.4 olarak ölçülmesiyle 1986 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.

Enerji fiyatlarında bir yılda yaşanan yüzde 26.6 oranındaki artış, gıda fiyatlarını da etkiledi.

Avrupa Birliği uyumlu Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 4.5 oldu.

Bu yüksek enflasyonun 1 Mayıs'ta asgari ücretin yeniden değerlendirilmesine yol açacağı bildirilirken, Çalışma Bakanlığı şimdiden bin 603 Euro brüt olan asgari ücretin, brüt 30 ile 35 euro arasında artacağını belirtmişti.