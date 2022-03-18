Fransa’da akaryakıt fiyatlarına tepki büyüyor

Artan belirsizlik sonrası yükselişe geçen ve fiyatları artan benzin fiyatları Fransa vatandaşlarını sokağa döktü.

Fransa'da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

FİYAT ARTIŞINA TEPKİLER BÜYÜYOR

Dünyanın önemli tarım ülkelerinin başında gelen Fransa'da son dönemde artan benzin fiyatı çiftçileri sokağa döktü. Fransa'nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa'nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.

ÇİFTÇİLERİN BU EYLEMİ İLK DEĞİL

Fransa'da daha öncede yüzlerce çiftçi Macron'un tarım politikalarına dikkat çekmek için traktörleriyle eylem yapmış, Paris çevre yolu ve kente uzanan otoyollarda 350 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları oluşturmuştu. 14 Mart 2022'de Fransa'da akaryakıt fiyat ortalama fiyatı 06 Aralık 2021'te 1.60 Euro ile en az değerini alırken 14 Mart 2022'de 1.99 Euro en fazla değerini aldı. Bu dönemde dünyada ortalama fiyat ise 1.59 Euro olarak gerçekleşti. .