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Fitch’ten ‘Rus bankalarına ağır yaptırım’ yorumu
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fitch’ten ‘Rus bankalarına ağır yaptırım’ yorumu

Fitch’ten ‘Rus bankalarına ağır yaptırım’ yorumu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya’ya karşı ağır yaptırımların uygulanması halinde bu ülkenin ve bankalarının kredi notları üzerinde negatif baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

10 Dakika Önce
2022-02-08 19:22:54
Fitch’ten ‘Rus bankalarına ağır yaptırım’ yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, kuruluşun temel senaryosunun Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımların negatif reyting eylemlerine yol açabilecek kadar ağır olmayacağı yönünde olduğu belirtilirken, "Fakat son haftalarda bu senaryoya ilişkin riskler daha ciddi bir hal aldı.” ifadesine yer verildi.

Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle Batılı ülkeler tarafından sert yaptırımların uygulanması halinde, bu durumun Rusya'nın ülke notu ve Rus bankaların kredi notları üzerinde negatif etkisinin olabileceği kaydedilen açıklamada, olası sert yaptırımların ülkedeki bankaların döviz cinsinden ödeme güçleri önünde engel teşkil edebileceği vurgulandı. AA .

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