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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fitch, onlarca Rus bankasının notunu düşürdü

Fitch, onlarca Rus bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 31 Rus bankasını kredini notunu düşürdü.

47 Dakika Önce
2022-03-16 08:29:43
Fitch, onlarca Rus bankasının notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, aralarında Gazprombank, Sberbank, Tinkoff Bank, Alfa-Bank'ın da bulunduğu toplam 31 Rus bankasının uzun vadeli kredi notunu B'den CC'ye düşürdü.

Fitch aynı zamanda söz konusu bankaları Rating Watch listesinden de çıkardı.

Bankaların kısa vadeli kredi notu ise B'den C'ye düşürüldü. .

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