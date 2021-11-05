Fed: Yüksek enflasyon sabrımızı tüketiyor

Kansas City Fed Başkanı Esther George enflasyonist baskıların genele yayılmasına dikkat çekerek Fed’in bu duruma faiz artışıyla yanıt vermek için çok uzun bekleme süresi olmadığını söyledi

Kansas City Fed ve Dallas Fed'in düzenlediği sanal enerji konferansında konuşan George tedarik zincirindeki sorunların düzelmesi ve talebin azalmasıyla enflasyonda ılımlılaşma olabileceğini ancak enflasyonun bir süre daha yüksek kalmaya devam edebileceğini belirterek “bu enflasyonist baskılar nedeniyle ‘para politikasında sabırlı olma argümanı' azaldı.” dedi.

George daha önce geçici gibi görünen ve fiyatlarda yükselişe neden olan sıkıntıların kalıcı olabileceğini, tedarik zinciri sıkıntılarının 2022'de de sürebileceğini ifade etti. George daha önce belirli mal ve hizmetlerde fiyat artışları olduğunu, son dönemde ise artışların genele yayıldığını söyledi.

Bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi öncesi konuşan George istihdam piyasasındaki iyileşme konusunda iyimser olduğunu belirtti. George'un 2022'de FOMC'de oy hakkı bulunuyor. Fed bu haftaki toplantısında aylık varlık alım programını azaltacağını duyurmuş, Başkan Jerome Powell tahvil alım programının azaltılmasının faizlerin artacağına dair bir işaret olmadığını belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.