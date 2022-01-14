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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / FED yönetimine 2'si siyahi 3 aday gösterildi

FED yönetimine 2'si siyahi 3 aday gösterildi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi.

32 Dakika Önce
2022-01-14 15:58:30
FED yönetimine 2'si siyahi 3 aday gösterildi

Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesinden Profesör Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Profesör Philip Jefferson yer alıyor.

Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyahi kadın, Jefferson da beşinci siyahi Amerikalı olacak.

Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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