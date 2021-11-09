DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fed Yönetim Kurulunda istifa
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı
“Demokrat/ilerici tabelası taşıyan siyasal dolmuş yolcuları”
Asırlık çınarlar arasında alışveriş keyfi: Zeyve Pazarı
Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu! İşte o isim
BM: 'Etiyopya büyüyen bir iç savaşa sürükleniyor'
Hindistan’ın S-400’deki ayrıcalığı ne?
Türk müzik araştırmalarının tarihi seyri
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarında stratejik hamleler
Türkiye'den ABD pazarı için otobüs
Gürcistan'da binlerce kişi, Saakaşvili için destek gösterisi düzenledi
3. Doz BioNTech ve ötesi…
İtalya ile Yunanistan deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma yürürlüğe girdi
Konut, oto ve ticari kredilerde faiz indirimi devam edecek mi?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed Yönetim Kurulunda istifa

Fed Yönetim Kurulunda istifa

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles’in Aralık ayının son haftasında merkez bankasından ayrılacağı duyuruldu.

23 Dakika Önce
2021-11-09 01:16:18
Fed Yönetim Kurulunda istifa

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles'in Aralık ayının son haftasında görevinden ayrılacağı açıklandı.

Kurul'a 2017 yılında Denetimden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı olarak katılan Quarles'in dört yıl boyunca icra ettiği görevi Ekim ayında sona ermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin Şubat ayında, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın ise görev süresinin Ocak ayında sona ereceği düşünüldüğünde, Quarles'dan boşalan koltukla beraber, ABD Başkanı Biden'ın Kurulu yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Konuya yakın kaynakların aktardıklarına göre, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, söz konusu üç liderlik pozisyonu için Demokratlar tarafından aday gösterilebilecek tek isim olarak anılıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş