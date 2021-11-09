Fed Yönetim Kurulunda istifa

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles’in Aralık ayının son haftasında merkez bankasından ayrılacağı duyuruldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles'in Aralık ayının son haftasında görevinden ayrılacağı açıklandı.

Kurul'a 2017 yılında Denetimden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı olarak katılan Quarles'in dört yıl boyunca icra ettiği görevi Ekim ayında sona ermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin Şubat ayında, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın ise görev süresinin Ocak ayında sona ereceği düşünüldüğünde, Quarles'dan boşalan koltukla beraber, ABD Başkanı Biden'ın Kurulu yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Konuya yakın kaynakların aktardıklarına göre, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, söz konusu üç liderlik pozisyonu için Demokratlar tarafından aday gösterilebilecek tek isim olarak anılıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.