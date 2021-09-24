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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed'ten işletmeler hakkında açıklama

Fed'ten işletmeler hakkında açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işletmelerin çoğunun değişen iş ortamı ile mücadele ettiğini ve 'yeni gerçeğin taleplerini karşılamak' için dönüştüğünü ifade etti.

19 Dakika Önce
2021-09-24 18:45:56
Fed'ten işletmeler hakkında açıklama

Powell, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Fed Dinliyor: Salgın Toparlanmasına Dair Perspektifler" etkinliğinin açılışında konuştu.

Ülke genelindeki koşullar hakkında bilgi almak için diğer üst düzey Fed yetkilileri ve işletme sahipleriyle bir araya gelen Powell, sektör temsilcilerinin görüşlerinin özellikle zorlu ve emsal niteliğindeki "sarsıcı" dönemden geçerken değerli olduğunu söyledi.

Powell, karşılaşılan sorunlardan bazılarının sektörler arasında paylaşıldığını bazılarının ise belirli alanlara özgü olduğunu belirterek, iş planlarının üzerinden yeniden çalışıldığını, görünümlerin revize edildiğini ve geleceğin belirsizliklerle dolu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Konuşmasında ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmelere çok yer vermeyen Powell, işletmelerin çoğunun değişen iş ortamı ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Powell, "Belirsizlik genellikle işletmeler için hareketsizliğe yol açarken, aynı zamanda fırsat anlamına da gelebilir ve son 18 ayda sergilenen yaratıcılık ve uyarlanabilirlik birkaç parlak nokta arasında yer aldı. Yeni gerçeğin taleplerini karşılamaya geçerken, özellikle küçük işletmelerin esnekliği ve yaratıcılığından çok etkilendim ve ilham aldım." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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