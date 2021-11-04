Fed kararı doları uçurdu

Dolar/TL, Fed’in dünkü varlık alımını azaltması sonrasında bugün yüzde 1’den fazla yükseliş kaydederek 9,75’in üzerini gördü.

Dolar/TL, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü varlık alımını azaltması ve dolar endeksindeki güçlenme sonrasında bugün yüzde 1'den fazla yükselişle 9,76 seviyesine kadar tırmandı.

Dolar, piyasalarda saat 16.40 civarlarında 9,726 liradan satış işlemi görüyordu.

Türk lirası yüzde 1,13 düşüşle gün içerisinde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,01 değer kaybıyla Macar forinti geldi.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 417 baz puan seviyesine kadar gerilerken 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 19,5'e geriledi.

Doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 yükselişle 1.162 seviyesine çıkarken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,57 civarında bulunuyor.

FED TEŞVİKLERİ GERİ ÇEKMEYE KASIM'DA BAŞLIYOR

ABD Merkez Bankası Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekim ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının yüzde 0-0,25'te bırakılması yönündeydi.

Powell konuşmasında, faiz artışı için ABD'deki istihdamda da iyileşme görmek istediklerini belirtti. “Faiz artışında sabırlı olacağız” diyen Powell, ABD'de tam istihdam seviyesine gelecek yıl ulaşabilecekleri öngörüsünde bulundu.

Kaynak: tele1com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.