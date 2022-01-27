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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / FED'in kararına altından ilk tepki

FED'in kararına altından ilk tepki

Fed toplantısı öncesinde hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, Fed’den gelen açıklamalar sonrasında hızlı bir düşüş kaydederek 1.815 dolara geriledi. Gram altın, Fed sonrasında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 794 TL civarında bulunuyor.

2 Saat Önce
2022-01-27 08:45:33
FED'in kararına altından ilk tepki

Altın fiyatları, Fed'in enflayona karşı beklenenden daha şahin bir yaklaşım sergilemesiyle 30 dolar civarında düşüş kaydetti. Gram altın ise Dolar/TL 'deki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle geriledi.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

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Ons altın fiyatı

Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasından destek bularak salı günü 1.853 dolara kadar tırmanmıştı. Fed toplantısı öncesinde hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında hızlı bir düşüş kaydederek 1.815 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı

Yeni haftaya dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın, Fed sonrasında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 794 TL civarında bulunuyor.

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Kaynak: bloomberght.com .

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