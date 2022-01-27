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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed'in faiz kararından sonra kripto paralarda sert düşüş

Fed'in faiz kararından sonra kripto paralarda sert düşüş

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı açıklandı. Fed faiz oranında beklentiler dahilinde değişikliğe gitmezken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası kripto paralarda büyük kayıp yaşandı.

53 Dakika Önce
2022-01-27 09:39:37
Fed'in faiz kararından sonra kripto paralarda sert düşüş

Kripto para piyasasında geçtiğimiz gün rüzgar tersine döndü. Son günlerde yukarı yönlü fiyat hareketlerine sahne olan kripto paralar Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası sert düştü.

FED FAİZ ARTIŞINA YAKINDA BAŞLAYACAK

Fed piyasa beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Fed politika metninde faiz artışına yakında başlamanın uygun olduğunu bildirdi. Ayrıca Fed varlık alımlarının azaltılması sürecini mart başında sona erdirecek.

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell ise piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, “Enflasyonun yıl içerisinde yumuşamasını bekliyoruz” dedi. Powell, faizi mart ayında artırma niyetlerinin olduğunu açıkladı.

PİYASALARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Fed'in faiz kararını açıklamasından sonra ABD borsaları primli bir seyir izledi ancak bu durum kısa sürdü. ABD borsalarında Dow Dones ve S&P 500 endeksleri düşüşe geçerken, Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Piyasalara şahin mesajlar verilmesi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi güç kazandı.

KRİPTO PARALARDA BÜYÜK KAYIP

ABD borsalarında gerçekleşen düşüşle birlikte kripto paralarda da kayıplar hızlandı. Fed kararı öncesi 38 bin 919 dolara kadar yükselen Bitcoin'de sabah saatlerine doğru satışlar derinleşti. Bugün 35 bin 507 dolara kadar düşen Bitcoin, geçtiğimiz günkü en yüksek seviyeden yüzde 9 oranında değer kaybetti. Bitcoin saat 09.45 itibariyle ile 36.100 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin'in ardından sermaye değeri en yüksek ikinci kripto para birimi Ethereum, geçtiğimiz gün 2 bin 722 dolara kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. Bugün 2 bin 354 dolara kadar gerileyen Ethereum, son 24 saat içerisinde en yüksek seviyesinden yüzde 13.5 değer kaybetti. Ethereum saat 09.45 itibariyle ile 2.399 dolardan işlem görüyordu.

PİYASANIN GENELİ ÇAKILDI

Geçtiğimiz gün 1.76 trilyon dolara kadar yükselen kripto paraların toplam sermaye değeri Bitcoin ve Ethereum'da gerçekleşen satışların etkisiyle bugün 1.57 trilyon dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Kaynak: milliyet.com.tr .

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