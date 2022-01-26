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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

40 Dakika Önce
2022-01-26 22:48:25
FED faiz kararını açıkladı

Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda alınan karara göre; Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.

2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. .

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