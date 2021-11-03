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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

10 Dakika Önce
2021-11-03 21:40:29
Fed faiz kararını açıkladı

Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde Kasım ayından itibaren aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Kararlar oybirliğiyle alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Yapılan açıklamaya göre, Fed varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımları ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti. Fed, hazine kağıdı alımlarının 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak.

Fed, karar metninde enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediğini belirtti. Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanan metinde, ekonomik toparlanmanın Covid-19 salgınının seyrine bağlı olduğu açıklandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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