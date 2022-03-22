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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed'den faiz açıklaması

Fed'den faiz açıklaması

Ekonomide yaşadığı sorunları gidermek için faiz silahına sarılan Fed'den yeni bir açıklama geldi.

31 Dakika Önce
2022-03-22 09:55:13
Fed'den faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed'in gerekirse 50 baz puan faiz artışına gidebileceğini belirtti.

POWEL'DEN ENFLASYON VURGUSU

Washignton'da düzenlenen bir konferansta konuşan Powell, “Enflasyonun yılın ilk çeyreğinde tepe yapacağına ve yılın ikinci çeyreğinde enflasyonda düşüş konusunda daha fazla ilerleme yaşanacağına ilişkin beklentimiz devam ediyor” dedi. Powell, “Enflasyonun bu beklentilerden uzak düşmesi halinde faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeye ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz ve eğer böyle olur ise gerekeni yaparız” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ARTIŞI DEVAM EDEBİLİR

Eğer ihtiyaç olduğunu hissederler ise herhangi bir toplantıda faiz oranını 50 baz puan artırabileceklerini de vurgulayan Powell, “Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız” diye konuştu.

Fed son faiz toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Beklentiler de Fed'in bundan sonraki faizleri 25'er baz puan artıracağı şeklindeydi. Fed'in faizleri 50 baz puan olarak artırması para politikasında sıkılaşmanın daha da sertleşeceği anlamına geliyor. .

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