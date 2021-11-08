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Fed Başkanı Powell’dan 'eşitsizlik ve işsizlik' açıklaması
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed Başkanı Powell’dan 'eşitsizlik ve işsizlik' açıklaması

Fed Başkanı Powell’dan 'eşitsizlik ve işsizlik' açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını ifade etti.

2 Saat Önce
2021-11-08 20:19:41
Fed Başkanı Powell’dan 'eşitsizlik ve işsizlik' açıklaması

Powell, Fed Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında konuştu. Konuşmasında, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, Kovid-19 salgınının ekonomideki köklü eşitsizlikleri genişlettiğine dikkati çekti.

Powell, kadınların Kovid-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16,1, erkeklerde ise yüzde 13,6 olduğunu anımsattı.

Salgın sırasında artan çocuk bakım sorumluluklarının birçok ebeveynin çalışma hayatını etkilediğini aktaran Powell, küçük çocukları olan annelerin salgın sırasında iş gücünden çıkma olasılıklarının önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu dile getirdi. Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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