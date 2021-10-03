Fed başkan yardımcısı da ifşa edildi!

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın Fed Başkanı Jerome Powell'ın pandeminin kötüleşmesi nedeniyle potansiyel politika eylemini belirten bir açıklama yayımlamasından bir gün önce, tahvil fonundan 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında hisse senedi fonlarına işlem yaptığı açıklandı.

Bloomberg'in haberine göre, Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın tahvil fonundan 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında hisse senedi fonlarına işlem yapmasının ardından, Powell bir gün sonra 28 Şubat 2020 tarihinde koronavirüsün “ekonomik aktivite için gelişen riskler oluşturduğunu” belirttiği bir bildiri yayımladı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin acil toplantısının ardından 3 Mart 2020'de yarım puanlık faiz indirmişti.

Başkan Yardımcısı adına konuşan bir Fed sözcüsü, "Clarida'nın 2020 mali açıklaması, hesaplarında önceden planlanmış bir yeniden dengelemeyi temsil eden işlemleri gösteriyor. İşlemler, koronavirüsün ortaya çıkmasına yanıt vermek için Fed eylemlerine ilişkin müzakerelere katılmasından önce gerçekleştirildi. Seçilen fonlar, Kurulun etik görevlisinin önceden onayı ile seçilmiştir.” dedi.

Clarida hakkındaki haber, diğer iki Fed yetkilisinin geçen yıl yaptıkları yatırım işlemleri için inceleme altına alınması ve Pazartesi günü emekli olduklarını açıklamasının ardından geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.