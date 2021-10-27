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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fed başkan adaylarının seçimi için harekete geçildi

Fed başkan adaylarının seçimi için harekete geçildi

ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, Şubat ayında görev süresi sona erecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelmesi düşünülen adayların listesini gözden geçirmeye başladı.

2 Saat Önce
2021-10-27 00:35:19
Fed başkan adaylarının seçimi için harekete geçildi

Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, Şubat ayında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Powell'ın yerine atanacak kişi için üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Hazine Bakanlığı yardımcılarıyla adayları gözden geçirmeye başladı.

Söz konusu kaynaklar, Biden'ın henüz bir isimde karar kılmadığını aktardı. Powell'ı yeniden atanıp atanmayacağı belirsizliğini korurken, Biden'ın Liberal Demokratların favori adayı olan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard'ı seçme konusuna sıcak bakıp bakmadığı henüz kesinleşmedi.

Powell'ın ilk dönem görev süresinin Şubat ayında sona ermesi sebebiyle, Senato'nun aday gösterilecek yeni ismi kararlaştırmak ve oylamak için uzun bir zamana ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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