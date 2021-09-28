Fed: ABD ekonomisi tam istihdamdan çok uzak

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin faiz oranlarını artırma gereksinimlerinin önemli bir bileşeni olan tam istihdama ulaşmanın hala çok uzağında olduğunu açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin faiz oranlarını artırma gereksinimlerinin önemli bir bileşeni olan tam istihdama ulaşmanın hala çok uzağında olduğunu söyledi.

Fed yetkilileri, Fed'in tam istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik "önemli bir ilerleme" sağlanana kadar ayda 120 milyar dolarlık tahvil almaya devam edeceklerini, ancak faiz oranlarını yükseltmek için daha yüksek bir çıta belirlediklerini söyledi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.